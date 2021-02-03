ضبط زوجين متهمين بتسهيل وممارسة الرذيلة عبر الإنترنت في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، وزوجته؛ لاتهامهما بإنشاء وإدارة صفحة على "فيسبوك"، ونشرهما عبارات وصور فتيات تبدي استعدادًا لممارسة أعمال الرذيلة والأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، ومباحث الإنترنت، حول رصد الواقعة، وبالتحري وتتبع نشاط المتهمين، تبين صحة المعلومات.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الزوج، حيث تبين أن "له معلومات جنائية مسجلة"، وبمواجهته أقر بإقامته حفلات وتسهيل استغلال زوجته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأيدت زوجته أقواله.



وأضاف المتهمان، أن الزوج أنشأ الصفحة الإلكترونية خصيصًا لذات الغرض، وبتفتيشه ضُبِطَ بحوزته على هاتف محمول يخصه، يحتوي على العديد من الرسائل النصية، والمحادثات المتبادلة مع آخرين، التي تؤكد نشاطهما.



ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم التحفظ على الهاتف، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.