ترشيح فيلم «الحفلة الراقصة» لجائزة أفضل فيلم موسيقي - كوميدي بالجولدن جلوب

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح فيلم «الحفلة الراقصة» للمخرج ريان مورفي، لجائزة أفضل فيلم موسيقي / كوميدي، ضمن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، المقرر عقده في 28 فبراير الجاري.

«الحفلة الراقصة» من تأليف بوب مارتن، تشاد بيجولين، وإخراج ريان مورفي، وتبدأ أحداثه عندما تصل فرقة مسرح كوميدية الى مدينة ادريانا الصغيرة من أجل مساعدة فتاة بالمدرسة الثانوية لنيل حب زميلتها بالمدرسة ودعوتها للحفل الموسيقي الراقص من جانب، واستعادة الفرقة لبريقها من جانب آخر، وهو بطولة نيكول كيدمان، ميريل ستريب، كيري واشنطن، أندرو رانيلز، كيجان مايكل كاي، جيمس كوردن، تريسي أولمان.