جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي حول الارتفاع الحاد لسهم جيم ستوب

قررت ماكسين ووترز رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، عقد جلسة استماع يوم 18 فبراير الحالي؛ لبحث دور صناديق التحوط في الارتفاع الكبير والمفاجئ لسعر سهم شركة متاجر ألعاب الفيديو الأمريكية جيم ستوب خلال الأيام الماضية، منضمة بذلك إلى عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين، في السعي لمعرفة ما إذا كانت أسواق المال الأمريكية تتعرض للتلاعب.

وستحقق لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ في عمليات التداول الكثيف لسهم الشركة الموجود مقرها في ولاية تكساس والذي ارتفع سعره بنسبة 1700% خلال يناير الماضي نتيجة تعاملات المستثمرين الأفراد عبر الإنترنت والذين استهدفوا الأسهم التي يتم بيعها من جانب صناديق التحوط الاستثمارية.

وقالت ووترز في بيان: "علينا التعامل مع صناديق التحوط التي أدت ممارستها غير الأخلاقية بشكل مباشر إلى التذبذب الأخير في السوق، ويجب فحص السوق بشكل عام وكيف تتلاعب بها صناديق التحوط وشركاؤها الماليون لكي تتربح هي على حساب الآخرين الذين يدفعون الثمن".

وتقول ووترز وأعضاء آخرون في لجنة الخدمات النقدية، إنهم يريدون معرفة كيف ساهمت عمليات الشراء على المشكوف التي تقوم بها صناديق التحوط في هذه الزيادة غير الطبيعية لسعر السهم.

ويتيح أسلوب الشراء على المكشوف للمستثمرين المراهنة على انخفاض سعر السهم حيث يقومون ببيع سهم معين دون أن يكونوا قد اشتروه بالفعل، على أن يقوموا بتسليمه للمشتري في وقت لاحق عندما يشترونه بسعر أقل، ليكون الفارق بين السعرين هو مكسب المستثمرين. وفي حالة ارتفاع سعر السهم سيتكبد المستثمرون خسائر كبيرة لأنهم سيضطرون إلى شرائه بالسعر المرتفع، رغم أنهم باعوه مقدما بسعر أقل.

في الوقت نفسه، تعتزم لجنة الخدمات المالية التحقيق في دور منصات تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت، التي كانت قد أوقفت مؤقتا شراء المتعاملين لأسهم جيم ستوب بدعوى التذبذب الشديد في سعر السهم وارتفاع هامش التكلفة.

كانت منصة روبن هود للتداول الإلكتروني قد حظرت أواخر الشهر الماضي شراء الأسهم في شركة جيم ستوب وغيرها من الأسهم التي سجلت ارتفاعا كبيرا نتيجة عمليات المضاربة.

وشمل قرار الحظر أسهم شركات أخرى مثل أيه.إم.سي لدور العرض السينمائي وبلاكبيري للهواتف الذكية ونوكيا لمعدات الاتصالات.

وكانت شركة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا قد قالت في وقت سابق إنها لا تعرف أي تطورات مادية وغير معلنة خاصة بها أو تغيرات مادية في أنشطتها أو شؤونها لم يتم إعلانها للعامة، والتي يمكن أن تكون وراء الزيادة الأخيرة في سعر سهم الشركة وحجم التداول عليه.