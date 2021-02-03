رئيس جامعة طنطا يتفقد المستشفى التعليمي ويوجه بتوفير الرعاية اللازمة للمرضى

قال رئيس جامعة طنطا، محمود ذكي، إن جامعة طنطا ووفق استراتيجيتها المعلنة، توفر كامل الخدمات لكل فئات المجتمع، موضحا أن الجامعة ركزت مؤخرا على تطوير منظومة خدمات صحية آمنة وعالية الجودة في جميع مستشفياتها.

جاء ذلك خلال جولة موسعة لرئيس جامعة طنطا داخل مبنى المستشفى التعليمي العالمي، وذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح رئيس جامعة طنطا، بأن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية والخدمات الجديدة التى تقدمها مستشفيات طنطا الجامعية لخدمة مصابى كوفيد 19 من داخل أو خارج الجامعة والتى ضمت افتتاح مركز مكافحة الأمراض المعدية، وكذلك تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي لنفقات العلاج لغير القادرين بمستشفيات العزل بجامعة طنطا.

وشدد على تعقيم فريق مكافحة العدوى جميع المستشفيات والمكاتب الإدارية، خاصة في ظل المستجدات الطارئة من جراء انتشار فيروس كورونا، والتأكد من اارتداء الكمامة الطبية، وتوفير وسائل الحماية الشخصية وأدوات النظافة والمطهرات، حفاظًا على صحة جميع العاملين بالمستشفيات والمرضى المترددين عليها.

ومن جانبه.. أشاد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجهود التي توليها إدارة الجامعة للقطاع الطبى فى ظل تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التى يمر بها الوطن، موجهًا بضرورة تكاتف جهود كافة أفراد الأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين من أجل توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين.