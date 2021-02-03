الجامعة المصرية اليابانية: نستهدف الوصول لمنتج صناعي محلي مكافئ لتحليل PCR

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن المشروع البحثي الذي تطوره الجامعة لتشخيص الإصابة بكوفيد- 19 يستخدم طريقة سهلة للكشف عن كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الطريقة ليست اكتشافًا جديدًا ولكن تم تحديثها للتعرف على الأجسام المضادة بجسم الإنسان التي توضح إصابته بالفيروس، ذاكرًا أن الهدف من المشروع هو التوصل لمنتج صناعي محلي مكافئ لتحليل «PCR».

وأشار إلى أن الفرق هو أن تحليل «PCR» يكشف عن وجود الفيروس نفسه، ولكن الطريقة الجديدة المطورة من الجامعة تستهدف الكشف عن الأجسام المضادة التي تعتبر دليل على الإصابة بالفيروس.

وذكر أن المشروع البحثي لتطوير طريقة تشخيص الإصابة بكورونا يستهدف التوصل إلى حافظة تشخيصة قادر على أن يكون متلازم مع تحليل «PCR»، موضحًا أنه سيساهم في التأكد من إيجابية الحالة أو سلبيتها بشكل دقيق.

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الاثنين، عن إطلاق الجامعة لمشروع بحثي، لتطوير طريقة تشخيص فيروس كورونا.

وكشف رئيس الجامعة اليابانية، عن عمل فريق بحثي بالجامعة على تطوير شريط اختبار لتشخيص فيروس «كوفيد-19» عن طريق الأجسام المضادة وعينة من اللعاب.

