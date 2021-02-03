الفلبين توقع اتفاقا مبدئيا مع شركة موديرنا لتزويدها بلقاح فيروس كورونا

وقعت الفلبين، اتفاقا مبدئيا مع شركة موديرنا للأدوية، لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا، ومن المرجح التوصل للاتفاق النهائي هذا الشهر.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كارليتو جالفيز، الذي يترأس برنامج التطعيم في الفلبين القول إن موديرنا ضمن خمس شركات وقعت معها الفلبين اتفافيات لتزويدها بنحو 108 ملايين جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا.



وتسعى الفلبين، التي لديها ثاني أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في المنطقة، لشراء 148 مليون جرعة هذا العام لتطعيم 70% من سكانها.



وقد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 1266 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 530 ألفا و118 حالة، ويبلغ عدد حالات الوفاة بالفيروس 10 آلاف و942 حالة.