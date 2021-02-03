حماس: سنحدد شكل مشاركتنا في انتخابات فلسطين بناء على نتائج حوار القاهرة

قال قيادي في حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إن الحركة ستقرر شكل مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية العامة المزمعة ابتداء من مايو المقبل بناء على نتائج الحوار الوطني الفلسطيني المقرر في مصر بعد أيام.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة غزة، أن "شكل مشاركة الحركة في الانتخابات مرهون بما نتفق عليه في حوارات القاهرة" المقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل.

وأضاف الحية، أن حماس شكلت لجنة انتخابات من أعضاء مكتبها السياسي، وبها لجان من الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج الأراضي الفلسطينية.

وتحدث القيادي في حماس عن خلافات بشأن إجراء الانتخابات، قائلا: "كنا نأمل أن تكون محطة الانتخابات تتويجًا لحالة توافق طبيعي، ومن ثم أن نذهب للانتخابات".

وأضاف أن "إنهاء الانقسام حتى يكون كاملًا يحتاج إلى التوافق على أرضية معقولة في البرنامج السياسي المشترك، ولا بد أن ننطلق من قاعدة سياسية في تعريف العدو إسرائيل، وكيفية التعامل معه".

وتابع: "يجب أن نتفق على القاعدة السياسية التي يجب أن ننطلق من خلالها للانتخابات وأن تكون الأرضية مهيأة، وهذا يفتح الباب واسعًا لتشكيل القوائم ودخول الفصائل للانتخابات".

كما أكد ضرورة التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، مضيفا أن "المحكمة الدستورية عليها خلاف قانوني منذ نشأتها، وشُكلت في ظروف غير مناسبة، وهناك اعتراض عليها ومثار جدل".

وأصدر عباس منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.