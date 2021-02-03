 شن حملات على الأسواق في مركزى الخارجة وبلاط بالوادى الجديد - بوابة الشروق
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شن حملات على الأسواق في مركزى الخارجة وبلاط بالوادى الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 11:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 11:15 م

شن مكتب حماية المستهلك بمركزى الخارجة وبلاط، حملات مرور على بعض المحال التجارية للتأكد من جودة السلع المعروضة والتزام التجار بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت المحافظة في بيان اليوم الأربعاء، تحرير عدد من المحاضر للمخالفين منها عدم إعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين ببعض المحلات، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمرور الدوري عليها لضبط المخالفين ومنع حدوث أي أزمات في أسواق السلع والخدمات.


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