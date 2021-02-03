 المكسيك: المزاد العلني في باريس للقطع الأثرية التاريخية الوطنية غير قانوني - بوابة الشروق
الأربعاء 3 فبراير 2021 11:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

المكسيك: المزاد العلني في باريس للقطع الأثرية التاريخية الوطنية غير قانوني

مكسيكو سيتي - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 11:18 ص

ذكرت حكومة المكسيك، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن المزاد المقرر أن يقام في فرنسا للقطع الأثرية المكسيكية التاريخية غير قانوني.

ومعظم القطع الأثرية التي يبلغ عددها 39 قطعة، التي سيتم بيعها في مزاد "باريس كريستي" الثلاثاء المقبل، ترتبط بثقافات ما قبل الفتوحات الأسبانية في نصف الكرة الغربي بالمكسيك.

وقدم المعهد الوطني المكسيكي للانثروبولوجيا (علم الإنسان) والتاريخ وهو جزء من أمانة شؤون الثقافة بالحكومة، شكوى لدى المدعي العام بالبلاد، قائلا إن المزاد انتهك اثنين من القوانين المحلية: النقل غير القانوني للممتلكات التاريخية وتحويلها إلى تجارة.

وتهدف الشكوى للحيلولة دون إقامة المزاد العلني.

وقال المدير العام للمعهد، ديجو بريتو هرنانديز، في مؤتمر صحفي على الإنترنت أمس الثلاثاء: "لا ولن توافق حكومة المكسيك على نهب والاتجار غير القانوني في التراث الوطني".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك