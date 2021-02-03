المكسيك: المزاد العلني في باريس للقطع الأثرية التاريخية الوطنية غير قانوني

ذكرت حكومة المكسيك، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن المزاد المقرر أن يقام في فرنسا للقطع الأثرية المكسيكية التاريخية غير قانوني.

ومعظم القطع الأثرية التي يبلغ عددها 39 قطعة، التي سيتم بيعها في مزاد "باريس كريستي" الثلاثاء المقبل، ترتبط بثقافات ما قبل الفتوحات الأسبانية في نصف الكرة الغربي بالمكسيك.

وقدم المعهد الوطني المكسيكي للانثروبولوجيا (علم الإنسان) والتاريخ وهو جزء من أمانة شؤون الثقافة بالحكومة، شكوى لدى المدعي العام بالبلاد، قائلا إن المزاد انتهك اثنين من القوانين المحلية: النقل غير القانوني للممتلكات التاريخية وتحويلها إلى تجارة.

وتهدف الشكوى للحيلولة دون إقامة المزاد العلني.

وقال المدير العام للمعهد، ديجو بريتو هرنانديز، في مؤتمر صحفي على الإنترنت أمس الثلاثاء: "لا ولن توافق حكومة المكسيك على نهب والاتجار غير القانوني في التراث الوطني".



