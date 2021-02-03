أعلنت مجموعة CDC الإنجليزية إنها وقعت اتفاقا للاستحواذ على حصة أقلية بمجموعة ألفا الطبية مقابل 100 مليون دولار(1.6 مليار جنيه)، من خلال تحالف يضم أفريقيا بلاتفورم كابيتال، وهو مكتب عائلي خبير في القطاع الطبي وتابع لشركة سايمون ريوردز، بحسب بيان اليوم من CDC.

وتقدر محفظة مجموعة CDC في مصر بعد هذه الصفقة بأكثر من 266 مليون دولار، وتملك مجموعة ألفا في مصر معامل ألفا للتحاليل الطبية وألفا سكان للأشعة بجانب مستشفى الصفا.

وكانت CDC تتفاوض للاستحواذ على حصة بمجموعة ألفا منذ منتصف العام الماضي، بحسب ما أعلنه عادل طلعت، الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة ألفا الطبية، وبلغت تقديرات حجم الصفقة وقتها 150 مليون دولار.

ولدى ألفا خطة توسعية تتمثل في إنشاء مدينة طبية على مساحة 60 ألف متر بمنطقة الشيخ زايد ، غرب القاهرة، بقدرة استيعابية مستهدفة 1000 سرير خلال 5 سنوات.

و CDC هي شركة تمويل مملوكة للحكومة الانجليزية، وتعمل منذ أكثر من 70 عاماً ولديها استثمارات في أفريقيا وجنوب أسيا بهدف دعم الشركات في البلدان الفقيرة، وتستثمر في 1200 شركة بقطاعات متنوعة وبإجمالي أصول 6.5 مليار جنيه استرليني (8.9 مليار دولار) وفقا لموقعها الإلكتروني.

وبحسب البيان ستمول الصفقة إنشاء أكاديمية ألفا وأكاديمية تدريب لموظفي ألفا الطبية، وموظفي الرعاية الصحية التابعين لجهات أخرى، كما ستوفر الأكاديمية تدريبًا لمتخصصي الرعاية الصحية، بهدف تطوير المواهب في جميع أنحاء القطاع وتحسين رعاية المرضى.

وقال عادل طلعت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا الطبية، في البيان إن الاستثمار علامة فارقة وهامة للمجموعة.

من جانبه قال جيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر إن استثمار CDC بقيمة 100 مليون دولار في مجموعة ألفا الطبية هو أكبر استثمار لـCDC في مصر على الإطلاق، كما اعتبره مثال “رائع” على قوة الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر.