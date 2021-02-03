القبض على 3 متورطين في قتل 4 أشخاص في معركة بالأسلحة في كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، صباح اليوم الأريعاء، من القبض على 3 متهمين، بإطلاق النيران على آخرين بالطريق الصحراوي بكرداسة بسبب وضع الطرفين اليد على قطعة أرض ملك للدولة، ومحاولة كل منهما السيطرة عليها.

وتم ضبط مجموعة كبيرة من الذخيرة "و3 سلاح جرينوف، و2 رشاش آلي، ومتتعدد".

وأمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، برئاسة المستشار محمد شحاتة، وسكرتير التحقيق أحمد الحناوي، بالتصريح بدفن 4 جثث لقوا مصرعهم، بينما أُصيب آخر في إطلاق نار من قبل مجموعة خارجة على القانون من مافيا وضع اليد على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي في كرداسة بشمال الجيزة، ونقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وطلبت النيابة، سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة كراسة، بلاغًا من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوات من الشرطة إلى مكان الواقعة بالطريق الصحراوي بكرداسة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن مجموعة من مافيا وضع اليد على أملاك الدولة سيطروا على قطعة أرض كبيرة، وتم إنشاء بها مزرعة، ودخل عليهم مجموعة أخرى من المتهمين بأسلحة نارية وتبادلوا إطلاق النيران حتى سقط 4 جثث.