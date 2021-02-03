زيادة إصابات كورونا في بلغاريا بعد أيام من تخفيف إجراءات الإغلاق

(د ب أ)

سجلت بلغاريا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأسبوع، حيث أعلن المسؤولون اليوم الأربعاء تسجيل 967 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت بلغاريا، التي تقع في جنوب شرق أوروبا، خففت قيود الإغلاق أمس الأول الاثنين، وسمحت للمراكز التجارية (المولات) والصالات الرياضية (جيم) بإعادة فتح أبوابها، وكذلك المراكز الرياضية والمدارس، ولكن في ظل شروط معينة للحد من انتشار الفيروس.

وقال دانشو بينشيف، رئيس مديرية الصحة بالعاصمة صوفيا لمحطة تليفزيون "بي ت في" اليوم: "جرى تخفيف الإجراءات قبل أن نتلقى معلومات عن العدد المتزايد لحالات العدوى الجديدة".

وأضاف بينشيف أن صوفيا "عادت إلى المنطقة الحمراء"، حيث وصل معدل الإصابات إلى 120 إصابة لكل 100 ألف خلال الأيام الأربعة عشرة الماضية. كما حذر المسؤول من تشديد الإجراءات مجددا إذا ما استمر الحال على هذا المنوال.

ومن المقرر أن يستمر حظر تناول الوجبات في المطاعم بأنحاء البلاد حتى الأول من آذار/مارس المقبل. ولكن يسمح فقط لمطاعم الفنادق باستقبال الضيوف.

ومنذ بداية تفشي الوباء في بلغاريا، التي تقع في البلقان، سجلت البلاد 9175 وفاة بالفيروس. وحتى أمس الثلاثاء، تلقى 46 ألف شخص اللقاح المضاد لكورونا.