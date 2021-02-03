أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تدعم بقوة خطة الدولة الإستراتيجية الطموحة، للتحول الرقمي في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الأخيرة على العديد من الآليات والقرارات التنفيذية بما يضمن دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا.



وأوضح رئيس جامعة طنطا في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات شملت تنفيذ آليات التحصيل الإلكتروني الكامل للرسوم الدراسية لطلاب الجامعة، ‏وتخصيص لجنة لتنفيذ آليات الشمول المالي وتوحيد أوجه الصرف، واستخراج كارنيه إلكتروني لخريجي الجامعة ومنحهم ميزات نسبية.



وأضاف، أن هذه القرارات التنفيذية من شأنها تحقيق آليات إلكترونية منضبطة لتحصيل الإيرادات، وتحقيق الشفافية ومنع احتمالات الفساد المالي، وسهولة ومرونة تسديد الرسوم الدراسية للطلاب، فضلًا عن سهولة مراقبة حركة الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى توحيد آليات الحسابات البنكية ‏وأوجه الصرف.