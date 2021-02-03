قتلى وجرحى من عناصر موالية للجيش السوري في هجوم لمقاتلي داعش

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(د ب أ)

قتل 12 عنصرا من القوات الموالية لإيران في سورية إثر هجوم شنه مسلحون ينتمون لتنظيم داعش في محافظة حمص وسط سورية اليوم الأربعاء .

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "نقطة تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية حماة تعرضت لهجوم سقط خلاله قتلى وجرحى من عناصر تلك النقطة".

ونعت قوات الإمام الباقر الموالية لإيران في سورية اليوم عبر صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي 12 عنصرا قالت إنهم قتلوا في هجوم لمسحلي داعش .

وذكرت مصادر في المعارضة السورية (د.ب.أ) أن القوات الموالية لإيران فقدت اثنين من عناصر لواء القدس الفلسطيني إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة تقلّهم في ريف دير الزور الغربي .

وسقط مئات القتلى والجرحى من عناصر القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها في مناطق وسط وشرق سورية جراء استهدافهم من قبل مجموعات تابعة لتنظيم داعش الذي ينشط في مناطق بادية حمص ودير الزور والرقة وحماة .