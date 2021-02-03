تحديد موعد نهائي لسحب أوسمة أو شهادات التكريم من مجرمي حرب صرب البوسنة المدانين

دعا الممثل السامي للبوسنة والهرسك، فالنتين إنزكو، البرلمان، في الجزء الصربي من البلاد إلى سحب أي أوسمة تكريم من مجرمي حرب صرب البوسنة المدانين.

وحدد إنزكو في رسالة إلى البرلمان، تم نشر فحواها اليوم الأربعاء، زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش، وكذلك السياسيين البارزين السابقين بيليانا بلافيتش ومومتشيلو كرايشنيك، وحصل ثلاثتهم على درجات رفيعة من التكريم من برلمان جمهورية صربسكا في أكتوبر 2016.

وأعطى إنزكو البرلمان مهلة 3 أشهر لسحب أوسمة أو شهادات التكريم وغيرها، وكتب في الرسالة أن تمجيد مجرمي الحرب ينتهك كرامة ضحايا الجرائم التي ارتكبوها.

وكتب إنزكو: "يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار المنطقة ويثير تساؤلات حول احتمالات المصالحة في البوسنة والهرسك".