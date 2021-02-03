إبراهيم حسن: انتظار نتيجة المسحة الطبية يشبه الثانوية العامة

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استشهد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بخسارة الزمالك من غزل المحلة بالأمس، لاثبات أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية.

وفاز الاتحاد السكندري على مصر للمقاصة بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 11 ويتبقى للفريق مباراتين مؤجلتين ضد غزل المحلة وإنبي.

وقال إبراهيم حسن لإذاعة الشباب والرياضة "الدوري صعب للغاية لا يوجد فريق سهل، الزمالك خسر أمام غزل المحلة".

وأضاف: "من يركز بشكل جيد ويلعب بحماس هو من سيحقق أهدافه، لكن التعالي والإحساس أنك أفضل وستفوز في أي وقت ستكون نتائجه عكسية".

وأكمل: "لدينا 8 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، في انتظار النتائج يشبه انتظار نتيجة الثانوية العامة، اللاعب الذي يتعافى لا نسمح بمشاركته في التدريبات إلا بعد عمل رسم قلب".

وأتم: "الفريق الواعي هو من ينجح في تجميع النقاط، مع احترامي لفريق الجونة لم يخسر سوى مباراة أو اثنين ولكنه يحتل مركزا جيدا".