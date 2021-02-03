الأرصاد تحذر من التحرك بالطرق المؤدية لمحافظات سيناء: أمطار تصل إلى حد السيول

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت اليوم بيانًا تحذيرًا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هافية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن السواحل الغربية تشهد غدًا أمطارًا من متوسطة غلى غزيرة تمد إلى الإسكندرية خلال الليل بأمطار متوسطة.

وأشارت إلى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، مضيفة أن كميات الأمطار ستزيد خلال يومي الخميس والجمعة وستشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأوضحت أن القاهرة ستشهد سقوط أمطار رعدية خلال يوم الخميس، محذرة من السفر خلال الأيام المقبلة على الطرق المؤدية لمدن ومحافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نظرًا لوصول لاحتمالية وصول الأمطار إلى حد السيول.

