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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 10:53 ص

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم غذائي، اليوم الأربعاء؛ إثر تناول وجبة طعام فاسد داخل مسكنهم بالمجاورة 32 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بإصابة أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد بحالة تسمم غذائي داخل مسكنهم بالمجاورة 32 بدائرة القسم؛ وذلك إثر تناول وجبة طعام مُعدة داخل المنزل.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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