قال اللواء هشام أمنه، محافظ البحيرة، إن المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة استهدفت 8 قرى بـ 3 مراكز، مشيرًا إلى إقامة 95 مشروعًا بتكلفة 350 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هافية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المرحلة الأولى حققت الأهداف المرجوة منها في مشروعات البينة التحتية، موضحًا أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف 17 قرية بالمحافظة، فضلًا عن 6 مراكز في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وذكر أن المراكز المستهدفة تضم 42 قرية و3845 تابع، وتمثل 50% من المحافظة، مضيفًا أنه حاليًا يتم دراسة أسلوب تنفيذ المشروعات مع المكاتب الاستشارية.

وأشار إلى تكلفة تطوير الـ 6 مراكز المستهدفة والتي تبلغ 44 مليار جنيه، مؤكدًا أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات الاستثمارية.

ولفت إلى مشروع تصنيع الخشب من قش الأرز والقمح بالتعاون مع وزارة البترول وشريك ألماني، ذاكرًا أن تكلفة المشروعات القومية بالمحافظة تصل إلى 55.5مليار جنيه.

