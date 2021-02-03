 روسيا تسلم منظمة الأمن الأوروبية فيديوهات لعنف الشرطة بالدول الأعضاء - بوابة الشروق
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روسيا تسلم منظمة الأمن الأوروبية فيديوهات لعنف الشرطة بالدول الأعضاء

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:06 ص

سلمت وزارة الخارجية الروسية، وزيرة خارجية السويد رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن لينديه، مواد فيديو توثق استخدام الشرطة العنف ضد المحتجين في دول المنظمة.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن حوادث عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين يتجاهلها باستمرار المسئولون ووسائل الإعلام الرئيسية في هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه.

يذكر أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه، التي تتولى بلادها حاليًا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وصلت إلى موسكو في زيارة رسمية أجرت في إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

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