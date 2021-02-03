الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 أو 6 درجات يومي الخميس والجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة رغم زيادة فترات سطوع الشمس غدًا على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن السواحل الشمالية الغربية ومناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تشهد موجة من عدم الاستقرار في الطقس، مشيرًا إلى سقوط أمطار متوسطة وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على تلك المناطق.

وأوضح أن الأمطار قد تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء؛ نظرًا للطبيعة الجبلية لتلك المناطق، ذاكرًا أن حالة عدم الاستقرار تمتد إلى باقي محافظات الجمهورية خلال يومي الخميس والجمعة.

وأشار إلى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن ومحافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وكذلك القاهرة، مضيفًا أنه موجة عدم الاستقرار تشمل نشاطًا في الرياح ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وذكر أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا بمعدل 5 أو 6 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية خلال يومي الخميس والجمعة، موضحًا أنه خلال الايام المقبلة تقل فترات سطوع الشمس لتكون السحب الممطرة.

وأكد أن تم التنسيق بين هيئة الأرصاد وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الطقس، منوهًا أن استمرارية الأمطار خلال الفترات المسائية على سلاسل جبال البحر الأحمر ستتسبب في حدوث سيول.

ولفت إلى تحسن الأحوال الجوية وانحسارها في مناطق من سيناء وجبال البحر الأحمر بدءً من يوم السبت، قائلًا إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

ونوه أن حالة عدم الاستقرار تأتي نتيجة تعرض طبقات الجو العليا لمنخفض جوي من المنطقة القطبية، مفيدًا أن التقلبات الجوية في هذا التوقيت من العام أمر طبيعي.

