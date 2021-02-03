الأرصاد تحذر من طقس الخميس: ذروة عدم استقرار الأحوال الجوية

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ممثلة في أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كافة محافظات الجمهورية باستثناء جنوب الصعيد، تصل إلى رعدية أحيانا ببعض المناطق، وتراجع واضح في درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ لحركة الرياح.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن طقس اليوم الخميس سيكون معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوبي سيناء والصعيد، على أن يصبح شديد البرودة على كافة الأنحاء باستثناء جنوب سيناء، موضحه أن حركة الرياح نشطة على كافة المحافظات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فتسجل على القاهرة 20 درجة للعظمى و13 للصغرى، والوجه البحري 20 درجة للعظمى و13 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 18 درجة للعظمى 14 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 20 للعظمى 13 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى و12 للصغرى، وشمال الصعيد 21 للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 23 للعظمى و11 للصغرى.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت اليوم الأربعاء، وتستمر حتى بعد غد الجمعة، حيث ترتفع فرص سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى رعدية أحيانا بعدد كبير من المحافظات.

وأضافت شاكر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن حالة عدم الاستقرار وفرص سقوط الأمطار تمتد إلى كافة أنحاء البلاد، وتصل الأمطار بالقاهرة بين متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانا غدا الخميس وبعد غد الجمعة، على أن يكون غدا الخميس هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ناصحة المواطنين بعدم السفر على الطرق السريعة إلا للضرورة.