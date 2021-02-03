رقم قياسي جديد ينتظر صلاح أمام برايتون

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بات محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على موعد مع تحقيق رقم قياسي جديد بمعادلة رقم كيني دالجليش، أسطورة الريدز، في هز شباك برايتون بالبريميرليج.

ووفقًا للموقع الرسمي لليفربول فقد سجل دالجليش ستة أهداف في شباك برايتون خلال مسيرته مع ليفربول، ويحتاج صلاح لهدف واحد لمعادلة سجل أسطورة الريدز التهديفي في شباك برايتون.

وأحرز صلاح خمسة أهداف في شباك برايتون من إجمالي سبع مباريات خاضها ضدهم، بينما أحرز دالجليش أهدافه الستة من 10 مباريات.

ويمتلك صلاح سجل تهديفي قوي للغاية في الموسم الحالي حيث سجل الفرعون 21 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات وأقل بهدفين مما سجله الموسم الماضي، ويتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 15 هدفًا وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.