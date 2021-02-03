وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ عملية مراجعة لقاح نوفافاكس

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت إجراءات مراجعة لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية نوفافاكس.

واستنادا إلى النتائج الأولية من الاختبارات المعملية والدراسات السريرية، بدأت وكالة الأدوية الأوروبية إجراءات المراجعة، على حد قولها، وهذا يعني أن البيانات والنتائج من الدراسات يتم تقييمها قبل تقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص السوق، لاختصار العملية.

وإذا قرر خبراء وكالة الأدوية الأوروبية بعد مراجعة البيانات وبعد تقديم طلب رسمي، التوصية باستخدام اللقاح، يأتي دور مفوضية الاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كانت ستوافق عليه أم لا.

وأثبتت التجارب السريرية للقاح الذي أنتجته شركة نوفافاكس فعاليته بنسبة 89% في الحماية من فيروس كورونا، لكنه كان أقل فعالية في منع أحد السلالات التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وفي حالة الموافقة عليه، سينضم لقاح نوفافاكس إلى اللقاحات الثلاثة استرازينيكا وفايزر-بيونتيك ومودرنا التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.