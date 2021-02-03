تحديد موعد محاكمة قذافي فراج سفاح الحيزة في 3 قضايا قتل «زوجته وشقيقتها وصديقه»

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الله الأودن، جلسة 20 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"؛ لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وذلك أمام الدائرة ٢٤ جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم.

كما حددت المحكمة جلسة 18 فبراير الجاري لبدء محاكمة قذافي في اتهامه بقتل صديقه رضا حميدة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وذلك أمام دائرة المستشار عماد عطية.

وسبق أن حددت المحكمة جلسة 16 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة قذافي في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا، وذلك أمام الدائرة 27 جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 7 ونص برئاسة المستشار أحمد على يونس.

يذكر أن قذافي متهم في قضية قتل رابعة بدائرة المنتزه بالإسكندرية.

يذكر أن المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص، هم زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.