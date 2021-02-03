كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة جوزيبي كونتي من رئاسة الحكومة.



وأفادت الرئاسة الإيطالية، في بيان لها، بأن ماتاريلا استقبل دراجي في القصر الرئاسي –كويرينالي- إذ كلفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.



وسيكون على دراجي بعد ذلك إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.



ويحظى دراجي بخبرة اقتصادية واسعة، حيث عمل بين عامي 1975 و1981 أستاذًا للاقتصاد في جامعة ترينتو بادوفا والبندقية.



وبين عامي 1984 و1990، عين دراجي في منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي، ثم أصبح المدير العام للخزانة الإيطالية من عام 1991 حتى عام 2001، كما شغل بالتزامن مع ذلك رئاسة اللجنة الإيطالية للخصخصة، ورئاسة اللجنة الاقتصادية والمالية الأوروبية.



واستطاع دراجي خلال رئاسته البنك المركزي الإيطالي، العبور بسفينة القطاع المصرفي لبلاده بسلام وسط عاصفة الأزمة المالية المحلية والعالمية خلال فترة ما بين 2007 و2009.



وكان لدراجي دور في مفاوضات انضمام بلاده إلى منطقة اليورو، وأشرف على عمليات خصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام بإيطاليا. وفي عام 2011، وأصبح ثالث رئيس للبنك المركزي الأوروبي.