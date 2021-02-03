الحكومة الألمانية تعتزم زيادة حصة الطاقة المتجددة المستخدمة في النقل إلى 28%

تعتزم الحكومة الألمانية زيادة حصة الطاقة المتجددة المستخدمة في قطاع النقل إلى نسبة 28% بحلول عام 2030، لترتفع بذلك بمقدار الضعف عما ينص عليه الاتحاد الأوروبي.

ووافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على تعديل قانوني يتضمن تقديم حوافز أكبر لاستخدام الهيدروجين الأخضر وزيادة محطات الشحن وإنهاء استخدام زيت النخيل كوقود حيوي ابتداء من عام 2026.

ومن المقرر فرض حد أدنى من الوقود المستمد من الكهرباء النظفية في الحركة الجوية.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه اليوم الأربعاء: "من خلال قانون لتعزيز أنواع الوقود الصديقة للمناخ، تعمل الحكومة الألمانية على إنشاء أداة فعالة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري"، مضيفة أنه يجب التأكد من أن الوقود الحيوي لا يدمر الطبيعة، وتابعت: "ما يفترض أن يحل محل النفط يجب ألا يدمر الغابات المطيرة".