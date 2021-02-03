عاجل| وسائل إعلام لبنانية: سماع دوي انفجار في جنوب لبنان

الأكثر قراءة
بالملابس العادية.. دخول القاضي وصديقيه المتهمين باغتصاب فتاة قفص الاتهام
أحد ضحايا المتهم بالنصب في المنيا: بلدنا هتخرب ومحدش سائل فينا
حريق الدائري.. النيابة تأمر بإزالة البرج المحترق وضبط مالكه
تعاملوا وأنتم مطمئنون.. الإفتاء: أرباح البنوك ليست حراما.. ولا شبهة ربا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
لن يفوز بأي مباراة
سيفوز على الدحيل فقط
سيصعد للنهائي على حساب بايرن ميونيخ
سيحقق برونزية جديدة
النتـائـج
تصويت
أفادت قناة «الجديد» اللبنانية، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجار في منطقة الزهراني بجنوب لبنان.