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عاجل| وسائل إعلام لبنانية: سماع دوي انفجار في جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 4:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 4:02 م

أفادت قناة «الجديد» اللبنانية، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجار في منطقة الزهراني بجنوب لبنان.


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