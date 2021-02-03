أكد صبري لموشي المدير الفني للدحيل القطري أنه يعرف قيمة الأهلي جيدًا ووصفه بأنه الفريق القوي جدا وله نجاحات كبيرة في أفريقيا وفاز بالدوري المصري مرات عديدة على التوالي".

وقال لموشي فى المؤتمر الصحفي عشية فريقه أمام الأهلي فى كأس العالم للأندية: "أعرف لاعبي الأهلي المهمين فى الفريق ، يمكن أن أقول أن الظهيرين وخاصة معلول يجيد الكرات الثابتة، وكذلك لاعبي الوسط.

ويلعب الأهلي أمام الدحيل غدا فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب المدين التعليمية بالدوحة.

وأضاف لموشي : "نعلم أن هناك أعداد كبيرة من المصريين، وسيكون لهم مشجعين أكثر من الدحيل، أُفضل ذلك بدلاً من أن يكون الملعب فارغا، ولكنها فرصة استثنائية للاعبين".

واختتم مدرب الدحيل تصريحاته قائلا : سنحاول أن نستخدم مميزاتنا ونصمد أمام الأهلي، ونضغط بقوة عليهم حتى لايضعنا تحت فى مواقف صعبة خلال المباراة