حازم إمام: مصطفى محمد يشبه دروجبا مع جالطة سراي

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي قدمه مصطفى محمد في ظهوره الأول مع فريقه الجديد جالطة سراي التركي.

ونجح مصطفى محمد في مشاركته الرسمية الأولى مع جالطة سراي تسجيل هدفًا من ركلة جزاء بالدقيقة 92، ليقود فريقه للفوز على باشاك شهير بنتيجة 3 – 0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري التركي.

وقال حازم إمام خلال برنامجه الإذاعي على إذاعة أون تايم سبورتس:" بداية مصطفى محمد مع جالطة سراي أكثر من رائعة، نجح في إزالة الرهبة والانسجام سريعًا مع زملائه بالفريق".

وأضاف:" البداية التي ظهر بها مصطفى محمد، تشبه بداية النجم الإيفواري ديديه دروجبا عندما كان لاعبًا بصفوف جالطة سراي وسجل ايضًا هدفًا في ظهوره الأول مع الفريق التركي".

جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، انتقال مصطفى محمد على سبيل الإعارة إلى جالطة سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة الزمالك.