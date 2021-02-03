 سينوفاك تعد بيانات تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاح لتقدمها لهونج كونج - بوابة الشروق
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سينوفاك تعد بيانات تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاح لتقدمها لهونج كونج


نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:27 م

(د ب ا)

تقوم شركة سينوفاك الصينية بإعداد بيانات تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاحها التي طلبتها حكومة هونج كونج وستقدمها إلى وزارة الصحة في أقرب وقت ممكن ، حسبما ذكرت حكومة المدينة في بيان نقلاً عن أحدث استجابة من صانع اللقاح الصيني.

ومن أجل تسهيل عملية الموافقة على لقاح للاستخدام في حالات الطوارئ ، قامت وزارة الصحة بالفعل بمعالجة بعض المعلومات التي قدمتها سينوفاك وطلبت من الشركة تقديم بيانات المرحلة 3 التي قدمتها إلى منظمة الصحة العالمية.

وبحسب ماذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء ، طلبت هونج كونج 5ر7 مليون جرعة لقاح من سينوفاك حتى الآن.


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