سينوفاك تعد بيانات تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاح لتقدمها لهونج كونج

(د ب ا)

تقوم شركة سينوفاك الصينية بإعداد بيانات تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاحها التي طلبتها حكومة هونج كونج وستقدمها إلى وزارة الصحة في أقرب وقت ممكن ، حسبما ذكرت حكومة المدينة في بيان نقلاً عن أحدث استجابة من صانع اللقاح الصيني.

ومن أجل تسهيل عملية الموافقة على لقاح للاستخدام في حالات الطوارئ ، قامت وزارة الصحة بالفعل بمعالجة بعض المعلومات التي قدمتها سينوفاك وطلبت من الشركة تقديم بيانات المرحلة 3 التي قدمتها إلى منظمة الصحة العالمية.

وبحسب ماذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء ، طلبت هونج كونج 5ر7 مليون جرعة لقاح من سينوفاك حتى الآن.