 الجزائر تدين حادثا إرهابيا أدى لاستشهاد 4 عسكريين بتونس - بوابة الشروق
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الجزائر تدين حادثا إرهابيا أدى لاستشهاد 4 عسكريين بتونس

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:59 م

أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، بشدة الحادث الإرهابي الذي أدى لاستشهاد أربعة عسكريين بتونس.

وذكت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء "تلقت الجزائر ببالغ الأسى نبأ استشهاد أربعة عسكريين تونسيين، هذا اليوم، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء أداء واجبهم في ملاحقة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد".

وأضاف البيان "وإذ تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، فإنها تتقدم بصادق عبارات التعازي والمواساة لتونس حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء، كما تجدد وقوفها وتضامنها المطلق مع الشقيقة تونس في هذا الظرف الأليم، ودعمها الدائم لجهودها الرامية إلى اجتثاث جذور هذه الآفة التي تستهدف استقرارها وأمنها".

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