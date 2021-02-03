الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مهاجر لاتيني وزيرا للأمن الداخلي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أليخاندرو مايوركاس المولود في كوبا، وزيرًا للأمن الداخلي ليصبح بذلك أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تشرف على قضايا الهجرة والحدود.

وتأتي هذه المصادقة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، بغالبية 57 سيناتور مقابل 43 تزامنًا مع قرارات تنفيذية أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإبطال قرارات معادية للهجرة اتخذها سلفه دونالد ترامب، ووسط دعوات لإصلاح سياسات حماية الحدود والبت بوضع ملايين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

يذكر أن مايوركاس محام سابق يبلغ 61 عامًا، ووصل إلى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ووقع بايدن اليوم على أمر تنفيذي يعالج أسباب الهجرة من أمريكا الوسطى والجنوبية إلى الولايات المتحدة، كما وقع على أمر آخر لتوحيد العائلات المهاجرة التي تم فصل أطفالها عنها، وذلك لإبطال قرارات الهجرة الصادرة عن الرئيس السابق دونالد ترامب.