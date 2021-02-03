أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي "تركستات"، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا في يناير إلى 97ر14% على أساس سنوي.



وارتفع المعدل السنوي بنسبة 37ر0% الشهر الماضي، بعدما كان التضخم السنوي سجل 60ر14% في ديسمبر.



وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة السنوية الأكبر الشهر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 53ر24%.



وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 68ر1% في يناير.



ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات هيكلية من بينها ضعف الليرة وارتفاع البطالة، كما تضرر الاقتصاد بشدة من جراء تداعيات جائحة كورونا.



ويبلغ معدل الفائدة الرئيسي حاليا 17%، ويواجه البنك المركزي ضغوطا لإدخال المزيد من الرفع على الفائدة للمساعدة في دعم الاقتصاد.



ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في 18 فبراير.