 التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.97% في يناير على أساس سنوي - بوابة الشروق
الأربعاء 3 فبراير 2021 3:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.97% في يناير على أساس سنوي

تركيا - ارشيفية
تركيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:49 م
أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي "تركستات"، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا في يناير إلى 97ر14% على أساس سنوي.

وارتفع المعدل السنوي بنسبة 37ر0% الشهر الماضي، بعدما كان التضخم السنوي سجل 60ر14% في ديسمبر.

وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة السنوية الأكبر الشهر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 53ر24%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 68ر1% في يناير.

ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات هيكلية من بينها ضعف الليرة وارتفاع البطالة، كما تضرر الاقتصاد بشدة من جراء تداعيات جائحة كورونا.

ويبلغ معدل الفائدة الرئيسي حاليا 17%، ويواجه البنك المركزي ضغوطا لإدخال المزيد من الرفع على الفائدة للمساعدة في دعم الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في 18 فبراير.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك