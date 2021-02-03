المفوضية الأوروبية ترغب في تخصيص 4 مليارات يورو لمكافحة السرطان

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها ترغب في تخصيص 4 مليارات يورو(8ر4 مليار دولار) لمكافحة السرطان.

وفي خطتها بشأن السرطان، التي تأخرت بسبب جائحة فيروس كورونا، اقترحت المفوضية أن يكون هناك تركيز في أربعة مجالات: الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج وتحسين نوعية الحياة.

وقالت ستيلا كيرياكيديس، مفوضة شؤون الصحة اليوم الأربعاء "في تلك الخطة، نهدف إلى منع ما يمكن منعه".

وأضافت المفوضية أنه سيتم تمويل المبادرات من خلال برامج الصحة والبحث والرقمنة للتكتل، حيث سيتم تخصيص أربعة مليارات يورو للخطة.

ولا يوجد أي جدول زمني ملموس لتنفيذ الخطة، رغم أن بعض الأهداف مرتبطة بأعوام محددة.

وأضافت كيرياكيديس أنه في إطار جهود الوقاية، تهدف المفوضية إلى تقليص استهلاك الكحول والتلوث البيئي والمواد الخطرة، وكواحد من أكثر الأهداف الملموسة، تقترح الهيئة التنفيذية للإتحاد الأوروبي تقليص عدد المدخنين إلى أقل من 5% بحلول عام 2040، حيث إن التدخين من العوامل الرئيسية التي تساهم في الإصابة بالسرطان، ويبلع العدد حاليا 25%

وكجزء من استراتيجيتها للكشف عن السرطان، تضغط المفوضية على دول الاتحاد الأوروبي لضمان أن 90% من الأشخاص في الفئات الخطرة يخضعون للفحص للكشف عن سرطان الثدي بحلول عام 2025.