يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المنافسة بقوة في الظهور السادس في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام هذا العام في قطر.

ويفتتح الأهلي مبارياته في مونديال الأندية، غدا الخميس، بمواجهة فريق الدحيل القطري مستضيف البطولة ، وسيلتقي الفائز من هذه المباراة العملاق البافاري بايرن ميونيخ بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

وتأهل الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه ليعزز موقفه ليكون ثانى أكثر الأندية مشاركة فى البطولة، خلف أوكلاند سيتى النيوزلاندى الأكثر مشاركة فى البطولة برصيد 9 مشاركات.

وكان الأهلي قد حسم "نهائى القرن" أمام الزمالك، فى دورى أبطال إفريقيا لصالحه، بعد الفوز بنتيجة 1/2 في نوفمبر الماضي ، ليعلن عودته للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2021 بعد غياب 7 سنوات.

وظهر الأهلى فى مونديال الأندية فى خمس مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، وكانت آخر مشاركاته فى مونديال الأندية بالمغرب.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى اليابان، وخسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بطل آسيا بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2.

وفى العام التالى، عاد الشياطين الحمر مجددا إلى اليابان لكن الدوافع هذه المرة مختلفة والخبرات أكبر، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.

وافتتح الأهلى مشاركته الثانية بفوز أول على أوكلاند سيتى النيوزلاندى بهدفين دون رد سجلهما محمد أبوتريكة وفلافيو، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائى أمام إنتر ناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكى على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بنتيجة 1/2.

وفى 2007، كان الأهلى قريبا من التأهل للمرة الثالثة فى تاريخه، لكنه خسر اللقب القارى أمام النجم الساحلى فى القاهرة، ليعود فى 2008، ويخسر الجولة الأولى أمام باتشيكو المكسيكى بنتيجة 2/4، قبل أن يخسر المارد الأحمر فى المباراة الثانية أمام أدلايد النيوزلاندى 0/1 ليحتل المركز الأخير للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وبعد غياب دام 5 أعوام، ظهر المارد الأحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتى أقيمت فى اليابان ليحقق الأحمر ثانى أفضل ظهور فى مشاركاته الخمس، حيث حصد الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة، بعد أن تمكن من الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما اليابانى 1/2، لكنه خسر فى مباراة الدور نصف النهائى أمام كورينثيانز البرازيلى 1-0، قبل أن يخسر مجددا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيرى المكسيكى 0/2.

وفى 2013 وعلى الأراضى المغربية، حقق الأهلى المركز الأخير للمرة الثالثة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد خسارته فى مباراة الدور ربع النهائى أمام جوانزوا إيفرجراند الصينى بنتيجة 0/2، قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام مونتيرى المكسيكى بنتيجة 1/5.