وزيرة البيئة تتوجه إلى البحر الأحمر لتفقد محميات طبيعية وبحث عدة موضوعات بيئية

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة.



ومن المقرر أن تلتقي فؤاد، باللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.



ويناقش الاجتماع، خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة في المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما سيتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداي لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.



وتعقد وزيرة البيئة خلال الزيارة، اجتماعا مع مدير فرع البحر الأحمر ومديري المحميات الطبيعية، كما ستلتقي خلال جولتها بمسئولي جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا"، وستعقد اجتماعا مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر للاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.