إحالة 10 موقوفين للنيابة العسكرية اللبنانية بسبب أعمال شغب في طرابلس

أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 10 موقوفين، بينهم شخص من الجالية السورية، إلى النيابة العامة العسكرية لقيامهم بأعمال شغب في مدينة طرابلس شمال لبنان وحرق مبنى بلديتها.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء إن متابعة باقي المتورطين جارية، بحسب البيان " لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص".

يذكر أن مدينة طرابلس شهدت الأسبوع الماضي توترا ومواجهات بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والقوى الأمنية، تم خلالها إحراق بلدية المدينة وإحراق المحكمة الشرعية السنية داخل السرايا في المدينة واقتحام مراكز تربوية، وسقط مئات الجرحى وقتيل خلال المواجهات.