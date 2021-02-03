قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه يتم العمل على مشروع كهربة الإشارات من الإسكندرية حتى نجع حمادي، مشيرًا إلى تجديد نظم الإشارات تحديدًا بقطاع السكة الحديد من بني سويف إلى أسيوط.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مشروع كهربة الإشارات يتم عمله على مسافة 970 كيلومتر، موضحًا أنه تم الانتهاء من 320 كيلومتر من المسافة بين الإسكندرية إلى نجع حمادي وقطاع بنها- بورسعيد.

وأشار إلى أهمية المنظومة الإلكترونية في الإشارات لتقليل أخطاء العامل البشري، وكذلك في زيادة عدد القطارات على الشبكة نتيجة لتقليلها فترة الانتظار بين القطارات، ذاكرًا أن عدد المزلقانات المستهدفة بالتطوير 1332، تم الانتهاء من تطوير 733 منهم.

وأكد أن مشروع نظم الإشارات من القاهرة إلى الاسكندرية ينتهي هذا العام، وكذلك بالنسبة لخط بني سويف- أسيوط، وبنها- بوسعيد و أسيوط – نجع حمادي في منتصف 2022، مضيفًا أن نظم الإشارات تساهم في أمان وسلامة سير القطارات.

وأوضح أن نظام التحكم الإلكتروني في حركة مسير القطارات يسمح بمسير أكثر من قطار بنظام الصافرات الأوتوماتيكية، مؤكدًا أنه بنهاية الشهر الجاري تستقبل مصر آخر 10 جرارات من الـ 110 جرار المتعاقد عليهم مع شركة «جينرال إلكتريك» الأمريكية.

وذكر أنه تم دخول 92 جرار من المستوردين من الولايات المتحدة إلى الخدمة، فضلًا عن تشغيل 227 عربة قطار جديدة، منوهًا أن جميع القطارات ستكون مجددة أو جديدة بالكامل في نهاية العام الجاري.

