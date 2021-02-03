جهاز 6 أكتوبر: عودة الحركة المرورية لطبيعتها على المحور بعد شفط المياه

قال المهندس شريف شربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الكسر بماسورة بالشيخ زايد أمام هايبر وان نتج عنه تدفق للمياه أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف الأمطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة من شفاطات وعربات سيول، ذاكرًا أن عدد عربات الشفط وصل إلى 15 عربة فضلًا عن معدات الحماية المدنية.

وأكد أنه تم كسح المياه بالكامل وإتاحة الحركة، مشيرًا إلى الإعاقة في الطريق المتجه إلى ميدان لبنان فقط، بمنطقة تصل طولها إلى 350 مترًا.

وأوضح أن الكسر من الوراد حدوثه نتيجة ارتفاع الضغوط والاستهلاك خلال فصل الشتاء، مضيفًا أنه جاري الكشف على مكان الكسر وإصلاحه خلال 5 ساعات.

وأكد أنه تم إتاحة الحركة المرورية بالكامل فضلًا عن رجوع التحويلات المرورية إلى وضعها الطبيعي، منوهًا أنه سيتم إصلاح الماسورة من خلال إزالة الجزء التالف وتركيب بديل عنه.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف العميد أحمد عنب وكيل الإدارة، شفط المياه التي تسببت في ظهور كثافات مرورية عالية أعلى محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر؛ نتيجة انفجار ماسورة مياه في اتجاه أكتوبر.

وانتقلت 8 سيارات إطفاء متخصصة في شفط مياه الطوارئ وسط انتشار مكثف لرجال المرور؛ لسحب الكثافات المرورية وتيسير السيارات في طرق بديلة.

