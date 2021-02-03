السويد تطلب من المسافرين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا

(د ب أ)

قالت السويد اليوم الأربعاء إنها ستطلب من المسافرين الأجانب تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا تم إجراؤه خلال أقل من 48 ساعة حتى يتمكنوا من دخول البلاد.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين: "اعتبارا من السبت المقبل 6 شباط/فبراير، يجب على الأجانب المسافرين إلى السويد تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، وإلا فلن يسمح لهم بالدخول".

وأضاف وزير الشؤون الداخلية، ميكائيل دامبرج، أن هذا الإجراء سيستمر حتى 31 آذار/مارس وينطبق على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وقالت الحكومة إنها تتصرف بناء على المخاوف التي أثارتها وكالة الصحة العامة السويدية بشأن انتشار سلالات جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالة التي تم اكتشافها في البداية في بريطانيا.

وقال دامبرج إن وكالة الصحة العامة ستضع قائمة بالاختبارات السليمة.

وسجلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 ملايين نسمة، 580 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و11939 حالة وفاة منذ بدء الوباء.