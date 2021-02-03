ذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية، أن البريطانيين ادخروا أكثر من 150 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، بعدما منعهم الوباء من الإنفاق على عطلات باهظة الثمن وليالي التنزه.

وأشارت الصحفية إلى أن ودائع العائلات المصرفية تحولت من 1.48 تريليون جنيه إسترليني إلى 1.63 تريليون جنيه إسترليني على مدار عام 2020، بزيادة قدرها 151.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1997، وفقًا لأرقام بنك إنجلترا.

يقول آندي هالدين، الخبير الاقتصادي في بنك إنجلترا، إن ذلك يمكن أن تعتمد عليه بريطانيا لشق طريقها للخروج من الركود الوبائي.

ويأمل هالدين أن يصرف المستهلكون النقود عندما يعاد فتح الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام، وليس في الوقت الحالي، حيث سيسمح بذلك تحويل الدخل الذي تشتد الحاجة إليه إلى المسارح والمطاعم والحانات التي تعاني من صعوبات مالية بسبب الجائحة.

لكن مع ذلك، لا تستفيد جميع الأسر من ازدهار مدخرات الإغلاق، حيث تخفي الإحصاءات تباينًا كبيرًا بين العائلات الميسورة التي تمكنت من العمل من المنزل، والموظفين من ذوي الدخل المنخفض الذين تم إلغاء وظائفهم.

وقالت جوزي دينت، من مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال: "الادخار وسداد الديون ممكنان فقط لأولئك الذين لم يفقدوا مصدر دخلهم، وكان هناك عدد كبير من الأفراد الذين أُجبروا على الحصول على الائتمان من أجل تمويل نفقاتهم اليومية".

جدير بالذكر أنه ارتفعت نسبة البطالة من 3.9% إلى 5% منذ بداية الوباء؛ ما يعني أن 1.7 مليون شخص يبحثون الآن عن عمل.

ومن المتوقع أن تصل البطالة إلى 7% هذا العام قبل أن تبدأ في التراجع مرة أخرى؛ ما يجهد ماليات آلاف الأسر الأخرى، حيث أظهر تقرير البنك أن الاقتراض الائتماني الاستهلاكي تقلص بأسرع معدل في أكثر من ربع قرن في ديسمبر الماضي، فيما بلغ معدل النمو السنوي للاقتراض، الذي يشمل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والسحب على المكشوف، 7.5%، مسجلا يذلك أدنى مستوى قياسي له منذ عام 1994.