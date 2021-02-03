ترشيح فيلم «هامليتون» لجائزة أفضل فيلم موسيقي - كوميدي بـ«الجولدن جلوب»

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح فيلم «هامليتون» للمخرج توماس كايل، لجائزة أفضل فيلم موسيقي / كوميدي، ضمن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، المقرر عقده في 28 فبراير الجاري.

«هامليتون» من تأليفلين-مانويل ميراندا، وإخراج توماس كايل، ويتناول العمل السيرة الذاتية لواحد من أهم المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية والوزير الأول للماليات، ألكسندر هامليتون والذي استطاع الحصول على مكانة كبيرة في قلب الشعب الأمريكي، وهو بطولة لين-مانويل ميراندا، فيليبا سو، رينيه إليز جولدسبري، كريس جاكسون، دافيد ديجز، أنتوني راموس.