استيقظ مراهق بريطاني، من غيبوبته التي استمرت لمدة عام تقريبًا ليتفاجأ بوجود جائحة فيروس كورونا العالمية.

وتعرض جوزيف فلافيل، 19 عامًا، لحادث مأساوي في أثناء سيره بالقرب من منزله في توتبيري، بمقاطعة ستافوردشاير في منطقة الميدلاندز بإنجلترا، في مطلع مارس، قبل ثلاثة أسابيع من بدء الإغلاق الوطني الأول في بريطانيا.

ومنذ ذلك الحين، قضى فلافيل ما يقرب من 11 شهرًا في غيبوبة تامة، لكنه في طريقه إلى الشفاء بعد الاستفاقة، حيث تمكن من الاستجابة من خلال الرمش بأعينه والابتسام لأحبائه.

وكان فلافيل المعروف باسم جو، يدرس للحصول على المستوى "ايه" في أكاديمية دي فيريرز في بورتو، عندما تعرض للحادث في العام الماضي، وقبل الحادث، كان لائقًا وصحيًا، يستمتع بممارسة لعبة الهوكي والرياضات الأخرى، فضلاً عن انتظاره للحصول على جائزة دوق إدنبرة الذهبية.

إبان الحادث، تم نقل فلافيل إلى مستشفى ليستر العام، حيث أمضى ستة أشهر في غيبوبة، قبل أن يتم نقله إلى مركز أديرلي جرين لإعادة التأهيل العصبي في ستوك أون ترينت قبل أربعة أشهر.

وخلال ذلك الوقت، أصيب فلافيل بكورونا مرتين، واحدة أثناء وجوده في الغيبوبة ومرة ​​أخرى بعد الاستيقاظ، ولكنه تعافى في كلتا المرتين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبسبب قيود فيروس كورونا، لم تتمكن عائلته من الزيارة خلال الغيبوبة، لكنهم كانوا يتواصلون عبر مواقع التواصل، وقالت خالته إن وجهه كان يضيء عندما يرى أصدقائه وعائلته على الشاشة.

وأضافت: "نشعر بأنه تحسن قليلًا على الرغم من عدم قدرته على مناولة شخص ما بعض الأشياء بيده نحن حقًا لا نعرف مدى فهمه للوباء لأن الحادث الذي تعرض له كان قبل الإغلاق الأول لقد نام خلال الوباء بأكمله".

وأنشأت الأسرة صفحة لجمع التبرعات، للمساعدة في تغطية تكاليف أي علاج قد يحتاج إليه فلافيل في المستقبل.