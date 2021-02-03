 يونسيف تتعاقد على 1.1 مليار جرعة من لقاحي أسترازينيكا ونوفافاكس للدول الأكثر فقرا - بوابة الشروق
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يونسيف تتعاقد على 1.1 مليار جرعة من لقاحي أسترازينيكا ونوفافاكس للدول الأكثر فقرا

نيويورك - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 6:29 م

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) تعاقدها مع معهد "سيرم" في الهند، على 1.1 مليار جرعة من لقاحي "أسترازينيكا - أوكسفورد" و"نوفا فاكس" بقيمة 3.3 مليار دولار (بتكلفة 3 دولارات للجرعة الواحدة)، مخصصة للدول الأكثر فقرا.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة هينريتا فور - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - إن "هذه أخبار عظيمة لمن قدموا تبرعات لمبادرة (كوفاكس) وإثباتا قويا لأحد مبادئ المبادرة الأساسية".

وأشارت الشبكة إلى أن مبادرة (كوفاكس) هي مبادرة يقودها التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومنظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى تسريع عملية تصنيع لقاحات فيروس كورونا على نطاق واسع، وضمان وصول عادل ومتساو لجميع بلدان العالم إلى اللقاح.

وذكرت الشبكة أن إعلان يونسيف يأتي في الوقت الذي تستعد فيه "كوفاكس" لتوزيع 337 مليون جرعة لقاح للدول الأكثر احتياجا، كمرحلة أولى من خطة التوزيع الخاصة بالمبادرة.


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