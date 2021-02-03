لافروف يبحث مع الصفدي الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى قضايا أخرى مثل الخليج والقضية الفلسطينية.



وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي، عقب محادثات مع الصفدي جرت في موسكو، وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الأربعاء/ - :"إنه تم بحث الأوضاع بالعراق وليبيا واليمن وتهيئة الظروف للحوار في هذه البلدان، وناقشنا الجهود المشتركة لتفعيل الأمن في منطقة الخليج بما في ذلك وبإطار المبادرة الروسية".



وأضاف: "استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تحظى بدعم من الرباعية الدولية ومن العرب أنفسهم .. ونشهد تحسنًا تدريجيًا في مسألة الانقسام الفلسطيني بفضل الجهود المصرية والأردنية والدور الروسي في هذا المجال"، موضحًا أنه تم أيضًا مناقشة الأزمة السورية ودور جامعة الدول العربية في حلها.



وشدد على أن روسيا والأردن ستنسقان الخطوات لحل الأزمات في الشرق الأوسط، مضيفًا :"توصلنا إلى اتفاق بشأن تنسيق خطواتنا بشكل كثيف، لأن الأهداف التي نسعى لتحقيقها بشأن كل هذه الأزمات في المنطقة تتطابق تقريبًا".



وتربط روسيا والأردن علاقات ثنائية في شتى مجالات التعاون، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري بمجال الطاقة النووية وفي المجال السياسي.. ويلعب الأردن اليوم دورًا هامًا ومؤثرًا على تطورات الأزمة في سوريا وفي المنطقة بشكل عام، نظرًا لموقعه الجيواستراتيجي.