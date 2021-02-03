 جوتيريش يأمل في اجتماع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة - بوابة الشروق
الأربعاء 3 فبراير 2021 11:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

جوتيريش يأمل في اجتماع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة

نيويورك - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 11:12 م

أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن اعتقاده بوجود فرصة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية في الفترة الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال جوتيريش اليوم الأربعاء إنه يرغب في عقد لقاء للجنة الرباعية للشرق الأوسط " خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وتضم اللجنة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكد جوتيريش أن إقامة هذه العلاقات يمثل وسيلة جديدة لممارسة الضغط على إسرائيل، وقال إن "تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، ولاسيما دول الخليج يمثل أهمية هائلة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي".

وتابع جوتيريش أنه "ثمة سلسلة من الظروف" التي يمكن أن تخلق بيئة أكثر ملائمة لموقف إيجابي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كانت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الجديد جو بايدن أعلنت التزامها بحل الدولتين واعتزامها لعب دور محوري في محاولة جديدة لإحلال السلام في المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك