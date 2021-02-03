جوتيريش يأمل في اجتماع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة

أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن اعتقاده بوجود فرصة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية في الفترة الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال جوتيريش اليوم الأربعاء إنه يرغب في عقد لقاء للجنة الرباعية للشرق الأوسط " خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وتضم اللجنة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكد جوتيريش أن إقامة هذه العلاقات يمثل وسيلة جديدة لممارسة الضغط على إسرائيل، وقال إن "تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، ولاسيما دول الخليج يمثل أهمية هائلة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي".

وتابع جوتيريش أنه "ثمة سلسلة من الظروف" التي يمكن أن تخلق بيئة أكثر ملائمة لموقف إيجابي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كانت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الجديد جو بايدن أعلنت التزامها بحل الدولتين واعتزامها لعب دور محوري في محاولة جديدة لإحلال السلام في المنطقة.