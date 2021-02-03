كيف تتعامل النساء مع الأزواج العدوانية؟ إليك 5 نصائح

العدوان سلوك شائع ينشأ في جميع أنواع العلاقات، ولكنه دائمًا ما يكون ضار ومؤلم بشكل خاص في الزيجات، حيث تعاني بعض النساء من السلوك العدواني للزوج؛ ما يؤدي إلى وجود صراعات دائمة في العلاقة.

ونشر موقع "سيبمس" مجموعة من الطرق للتعامل مع الزوج العدواني.

* تحديد سلوكيات الزوج العدواني

يعمل الأشخاص العدوانيين بشكل مختلف قليلا عن الآخرين، ولكن هناك قاعدة واحدة يشتركوا بها جميعًا، وهي أنهم ليسوا علنيين، حيث إنهم يتصرفون ويدعو أنهم يدعمون أزواجهم ظاهريًا، ولكنهم دائمًا يؤذون شركاءهم في العلاقة بطرق ليس من السهل دائمًا تحديدها.

* ترك الزوج حتى يهدأ

يجب على الزوجة معرفة ما يثير عصبية الزوج، ومحاولة تجنبه قدر الإمكان، ولكن إذا كان الزوج يواجه كل فعل بردود فعل عدوانية، يجب عليها أن تتركه وتخرج من المكان الذي يتواجد فيه حتى يهدأ، والحرص على عدم الصياح حتى لا يتضخم الأمر.

* معرفة من أين يأتي العدوان السلبي

لا يوجد عذر لأي نوع من السلوك العدواني، ومن المفيد أن تفهم سبب تكرار الزوج لهذه الأنماط، حيث يمكن أن يكون العدوان السلبي نتيجة خوف الزوج من التحدث بشأن أحد الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية، و يعمل علي إيجاد طرق مخادعة للحصول عليها، حتى لو كان ذلك يعني أنها قد تكون مؤذية للطرف الآخر.

* مواجهة الموقف بالحس الفكاهي

يمكن أن تتبع الزوجة طريقة الحس الفكاهي عند الرد على المواقف العدوانية للزوج، وذلك لتغيير مسار عدوانيته، وتشتيت انتباهه إلى شعور آخر مثل الضحك والفكاهة.

* وضع حدود صحية

يجب الحرص على وضع حدود لحماية النفس من المزيد من السلوكيات العدوانية السلبية، حيث يمكن أن تلجأ بعض الزوجات إلى البدء في أن تكون انتقائيه بشأن ما تشاركه مع زوجها، وذلك لتجنب أي ردود فعل عدوانية من جانبه.

- ما السبب الذي يؤدي إلى عدوانية الزوج؟

* تدني احترام الذات

قد يشعر الشخص العدواني أنه يعاني من حرمان فطري دائم، حيث قد يُظهر الزوج عقلية الضحية، ما يساعده على تبرير أساليبه الملتوية للحصول على ما يريد، ويمكن أيضا أن يقلل من شأن زوجته من أجل رفعة نفسه.

* مشاعر مدفونة بالنقص

كثيرا ما يميل الأشخاص الذين يتصرفون بسلبية عدوانية إلى الشعور بالنقص والظلم تجاه كل شيء، ولا يرضون عن أنفسهم.