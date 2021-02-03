«خطة النواب» تطالب الحكومة بالكشف عن أسباب عدم الاستفادة من بعض المنح والقروض

بحثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 2019/ 2020، وحساباتها الختامية، فيما يخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مع التركيز علي المشروعات الممولة من القروض والمنح، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، والدكتورة راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي، وقيادات وزارة المالية.

وعرض ممثلو وزارتي المالية والتخطيط، موقف التنفيذ للاستثمارات التي كانت بربط أصلي 211 مليار جنيه، عدلت إلى 244 مليار خلال العام المالي، وكان الموقف التنفيذي الفعلي منها 191.6 مليار جنيه، بنسبة 78%، وبعد مناقشة اللجنة لمسئولي الوزارات عن أسباب عدم التنفيذ الفعلي فيما يعادل 22%، أفاد مسئولو وزارتي المالية والتخطيط، أن ذلك يرجع إلى عدد من العوامل التي تعوق عمليات التنفيذ بنسبة 100%.

كما تناول الاجتماع مناقشة المحور الثاني المتعلق بالقروض والمنح، وعرضت الدكتورة راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي، موقف القروض والمنح، مؤكدة أن القروض التي تم الحصول عليها في عام 2019/ 2020، بلغت 14 قرضا، بقيمة 1.7 مليار دولار، وعدد 48 منحة بقيمة 352 مليون دولار، موضحة أن رصيد القروض والمنح في 30 يونيو 2020، بلغ 25 مليار دولار، وكان رصيد القروض والمنح موزع كالآتي، 22% وزارة الإسكان، 19% وزارة الكهرباء، 19% وزارة النقل، والتربية والتعليم 6%، والبترول 4%، والباقي موزع على وزارات وجهات مختلفة.

بدوره، الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، أن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة القروض، وجدت أن رصيد القروض غير المسحوبة في شهر سبتمبر 2018، كان رصيدها 1.4 مليار دولار، تم اتخاذ عدد من الإجراءات، وأصبح رصيد القروض غير المسحوبة في 31/ 12/ 2018، 502 مليون دولار.

وأشار كمالي إلى أن إجمالي عدد القروض 151 قرضا في 30 /6/ 2020، منهم 48 قرضًا سيتم قفلهم بعد عام 2022، مصنفًا هذه القروض كالتالي: القروض المنتهي تاريخ إقفالها وعددها 17 قرضا، وقيمتها 1.9 مليار دولار، متبقي منها 386 مليون دولار بنسبة 20%، وهناك قروض متعثرة بعدد 28 قرضا، وقيمتها 3.9 مليار دولار، ونسبة الاستخدام منها مليار دولار بنسبة 26%، وباقي الرصيد غير المستخدم 74%.

وأوضح كمالي أن هناك 8 قروض قيمتها 609 ملايين دولار قروض متوقفة، وأن هناك 48 قرضا نسبة الاستخدام فيها متوقفة، وتصل نسبة المستخدم حوالي 73%، ويتبقى منها 27% غير مستخدم، مؤكدًا أن عدد المنح تبلغ 156 منحة، منها 43 منحة سيتم الانتهاء منها، عام 2022، وأضاف أن هناك 113 منحة قيمتها 2.9 مليار دولار، وهناك عدد من المنح انتهت بالفعل، عددها 13 منحة وقيمتها 120 مليون دولار، متبقي منها 17% لم يستخدم، وهناك 32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار، استخدم منها 130 مليون دولار فقط بنسبة 25%، و400 مليون دولار، لم يتم استخدامها، وهناك 47 منحة تسير بشكل جيد، قيمتها 1.5 مليار، تم استخدام 1.4 مليار منها، بنسبة 94%، وبتبقي 6%، دون استخدام.

من جانبه، وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة سؤالًا إلى مسئولي وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية، عن قرض تنمية الصعيد الخاص بمحافظتي سوهاج وقنا، مؤكدًا أن القرض بمبلغ 500 مليون دولار ويستهدف تنمية الصعيد، والتنمية ترتبط بالصناعة وخلق فرص عمل جديدة لرفع مستوي المعيشة بهذه المحافظات.

وأضاف سالم أن مكونًا صناعيًا في القرض كان من المفترض أن يتم من خلاله تنفيذ 5 تكتلات صناعية واقتصادية بسوهاج، وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم أن القرض كان من المفترض أن تنتهي مدته في 2021، وتم مد المدة لسنتين أخريتين بعد التواصل مع البنك الدولي، موجها سؤالا عن نسب تنفيذ هذه المكونات.