تايلاند تعيد إقرار عقوبة السجن ضد الإساءة للملك لوقف الاحتجاجات

بعد أن تولى ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن العرش في عام 2016، أصدر تعليماته للحكومة بالتوقف عن استخدام قانون مثير للجدل يجرم الإساءة للملك، وغالبا ما أجبر القانون المتهمين على الفرار إلى الخارج.

لكن بعد شهور من الاحتجاجات التي استهدفته شخصيا والمطالبة بتقليص سلطات الملكية، عادت السلطات مرة أخرى إلى تكثيف استخدام القانون. ومنذ أواخر نوفمبر، يواجه حوالي 55 ناشطا ممن شاركوا في المظاهرات دعاوى إهانة الملك، وفقا لمجموعة (محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويبدو أن الاتهامات الجديدة تمثل تحولا تكتيكيا ضمن الجهود الرامية لإسكات القادة الرئيسيين للاحتجاجات، التي انتهكت أمورا ظلت من المحظورات لفترة طويلة وأطلقت نقاشا عاما حول النظام الملكي، خاصة بين الأجيال الشابة في تايلاند.